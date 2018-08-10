香港財經

副政府經濟顧問梁永勝表示，住宅物業市場在第二季保持暢旺，成交量由第一季的1.5萬宗，增加26%至第二季的1.89萬宗。

梁永勝指出，在3月至6月期間，整體住宅售價上升5%，市民的置業購買力指數在第二季惡化至約74%。而6月整體住宅售價較1997年的高峰高出125%；住宅租金期內上升2%；同期商舖和寫字樓租金分別上升1%及2%。

至於股市方面，港股市場在第二季大部分時間窄幅上落，惟其後中美貿易摩擦升溫，以及市場預期美國會加快加息步伐，影響市場氣氛，股票市場在6月下半月出現下跌。