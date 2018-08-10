香港財經

本港第二季經濟增長遜預期。香港次季經濟按年實質增長3.5%，是連續第七季高於過去10年平均每年2.7%的趨勢增長率，惟遜於市場預期增長3.9%。首季經濟增長修訂為4.6%。政府維持全年GDP增長預測3至4%。

經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值在第一季急升2.1%後，在比較基數偏高的情況下，在第二季錄得0.2%的輕微跌幅。

今年上半年合計，實質本地生產總值按年增長4%。

政府表示，第二季香港經濟保持強勁增長勢頭，由於環球經濟蓬勃，外部需求維持強勁，儘管臨近季末時似乎有所放緩。內部需求亦顯著擴張。勞工市場情況維持理想，通脹保持溫和。

鑑於今年上半年經濟錄得4%強勁增長，亦考慮到外圍環境的不利因素有所增加，今年全年的實質本地生產總值增長預測維持在3至4%，政府會繼續密切監察各種外圍不明朗因素的動向，以及其對本地經濟的影響。

副政府經濟顧問梁永勝指出，內部需求在第二季保持強勁。勞工市場情況理想，繼續支持消費情緒，私人消費開支按年大幅實質增長6.1%。由於機器及設備購置穩健增長，儘管樓宇及建造活動略為下跌，整體投資開支仍續見0.4%的按年實質增長。

展望未來，環球經濟目前的勢頭若能持續，將會支持香港的外部需求。最近的情況顯示，內地經濟今年料會保持中高速增長，美國經濟在稅改的推動下應能保持強勁。

不過，主要經濟體間的貿易磨擦持續，會令環球經濟的下行風險增加。當中尤其是中美貿易磨擦，可能會拖累環球經濟氣氛，以及貿易和投資活動，有機會減弱香港未來一段時間的出口。此外，隨着各個先進經濟體，尤其是美國的金融狀況持續收緊，環球金融和資產市場或會更趨波動。

政府預期，內部需求在今年餘下時間應會大致保持強韌。雖然外圍不明朗因素增加可能會令消費情緒稍為回軟，但良好的就業及收入情況應能繼續提供支持。不過，倘若中美貿易磨擦進一步升溫，本地投資意欲可能會受壓。

通脹展望方面，鑑於環球通脹輕微升溫，加上早前新訂住宅租金上升的影響繼續浮現，消費物價通脹在未來月份料會較今年上半年稍為上升，但全年合計應會保持在溫和區間。考慮到今年以來的實際數字，全年的基本消費物價通脹率及整體消費物價通脹率預測分別維持在2.5%和2.2%。