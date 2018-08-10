香港財經

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，中美貿易戰或拖累本港下半年進出口表現，對今年經濟增長影響有待觀察，下半年前景趨向審慎。

邱騰華接受電台訪問時稱，中美貿易戰已經發生，並正在升級，一旦兩輪關稅清單落實，而中國亦落實反制措施，屆時中美經本港轉口貿易量逾一半都會受到影響，下半年本港進出口數字難免受拖累。

他透露，上周再與主要商會會面，業界憂慮情緒正逐步增加。當局會繼續與信保局商討，是否需要延長早前因應貿易戰實施的支緩措施，有需要時會研究是否優化兩個信貸保證基金。