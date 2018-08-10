香港財經

貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健表示，美國計劃向額外2000億美元中國商品加徵關稅的措施，預料會在下月實施，相信貿易商會趕及在實施前生產及付運，本港7至8月出口料將繼續增長，但第四季將會放緩。

陳永健表示，以本港去年5000億美元出口貨值推算，中美貿易戰將會影響本港出口貨值5%，貿發局會審慎留意貿易戰發展，協助港商開拓其他市場，減低風險。

他又稱，本港上半年出口增長9.3%，表現良好，下半年即使放緩亦不會影響全年表現，維持今年出口增長6%的預測。