訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:52 香港財經

貿戰影響 貿發局料港出口末季放緩

貿發局環球市場助理首席經濟師陳永健表示，美國計劃向額外2000億美元中國商品加徵關稅的措施，預料會在下月實施，相信貿易商會趕及在實施前生產及付運，本港7至8月出口料將繼續增長，但第四季將會放緩。

陳永健表示，以本港去年5000億美元出口貨值推算，中美貿易戰將會影響本港出口貨值5%，貿發局會審慎留意貿易戰發展，協助港商開拓其他市場，減低風險。

他又稱，本港上半年出口增長9.3%，表現良好，下半年即使放緩亦不會影響全年表現，維持今年出口增長6%的預測。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。