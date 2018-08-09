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越秀交通基建(01052)副董事長兼總經理何柏青表示，中央政府加大基建投資，對高速公路行業屬利好消息，公司會繼續掌握機遇，包括在中部及大灣區物色收購公路的機會。

何柏青又稱，去年起一直有跟進大灣區皂山發展，惟暫未有收購目標，一旦找到合適項目會適時公布。

他表示，國務院《收費公路管理條例修訂》屬於行業利好政策，雖然修訂稿尚未出台，主要是因為對政策的細節較謹慎，要平衡業內利益。

不過，他認為，上述措施對行業有重大利好，有助公司投資大型公路基建可提高收費標準，公司會積極利用相關機會。