香港財經 即巿股評

人民幣回穩，內地股市即大幅反彈，港股跟A股升，恒指連升三日後，今日再飆逾200點。恒指重上28600水平，連升四日，累飆930點或3.36%。

港股今早跟隨美股道指低開，甫開跌98點，報28260，早段跌幅擴至166點，低見28192，但A股掉頭回升，港股亦收復失地。隨後A股愈升愈有，帶領港股午後升幅擴至369點，高見28728，惟A股收市後港股無力再上，大市回順在28600穿梭。恒生指數收報28607，升248點或0.88%，成交金額911.15億元。

個股升多跌少，全日上升股比例62%，下跌股比例為38%，反映個股普遍跟大市升。

國企指數收報11019點，升118點或1.09%。

恒指即月期貨收市升297點，報28531點，低水76點。

歐洲三大股市走勢不一，倫敦富時及法國CAC指數最新分別跌0.62%及0.21%，但德國DAX仍升0.04%，美國道指期貨現微跌16點，報25520。

藍籌股普遍升，友邦(01299)及騰訊(00700)為升市火車頭，合力推高恒指110點。友邦揚1.8%；騰訊則升2.4%；滙控(00005)走高0.6%；恒生(00011)創新高，收市升0.3%；中移動(00941)中期多賺4.7%，收漲1.7%；蒙牛(02319)升4.6%，為升幅最大恒指成分股；恒隆地產(00101)連升兩日後回吐，收跌2.2%，為包尾的藍籌股。

焦點板塊

科技股：滬深科技股急升，多隻更升停板，本港上市的科技股亦跑出。中興通訊A股(000063.SZ)升停，中興H股(00763)飆9.2%；小米(01810)獲多間大行首發報告唱好，收揚5.5%；金蝶(00268)創上市高，曾高見10.86元，全日急升11.6%；金山軟件(03888)反彈3.8%；高陽(00818)中期收入增八成，全日炒高17%；長飛(06869)也升3.6%。

內房股：人民幣靠穩，內房股亦回勇，萬科(02202)揚5.6%；恒大(03333)急彈5.4%；融創(01918)抽高7.4%；碧桂園(02007)升3%。物業管理股亦造好，雅生活(03319)中期業績突出，獲大摩升目標，收市飆升7.2%；中奧到家(01538)炒高7.6%；碧桂園服務(06098)彈升7.4%；彩生活(01778)升4.5%；中海物業(02669)升1.1%。

航空股：油價上日急跌，加上人民幣偏穩，內地航空股起飛。南方航空(01055)與國航(00753)各升約6.2%，國航更是升幅最大國指成分股；東方航空(00670)也升5.4%。上日公布業績的國泰(00293)亦跟升，收漲5.9%。

公用股：港股連升第四日，投資者風險胃納回升，資金撤出公用股，中電(00002)跌0.9%；電能(00006)下滑0.5%；港燈(02638)跌0.5%；領展(00823)跌0.8%；香港電訊(06823)下滑0.6%；收市後放榜的港鐵(00066)創逾一年低，收降1.8%。

焦點股份

中國鐵塔(00788)：上市翌日，全日跟大市向好，收市升1.6%，報1.28元，成交額20.24億元排第四位。

英皇文化產業(00491)：連跌兩日後重拾動力，最高見過0.265元，爆升34.52%，隨後回順，全日抽升23.4%。

博耳電力(01685)：發盈警，料中期將錄得重大虧損，全日重創20%。

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