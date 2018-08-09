訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 13:06 港股直擊 香港財經 重要通告

太古地產半年基本溢利升34% 息27仙

放大圖片

太古地產(01972)公布，截至6月底止中期股東應佔溢利212.05億元，按年增長43.64%。每盈利3.62元，第一次中期息派0.27元。

撇除投資物業估值變動後，上半年股東應佔基本溢利62.19億元，按年增34.38%，主要反映出售九龍灣一座辦公樓及於香港其他投資物業之權益的溢利，部分被物業買賣溢利大幅下降所抵消。

期內，收入73.09億元，按年下跌36.58%。

上半年，期內物業投資收入60.59億元，按年增7.89%。物業買賣營業溢利7300萬元，按年大跌94.96%。

集團提到，太古地產6月時有條件同意出售香港鰂魚涌太古城中心第三座及太古城中心第四座全部權益，代價150億元，預計交易將於明年4月或之前完成，集團計劃將所得的款項投資於新發展項目，因此不計劃派發特別股息。

主席施銘倫在業績報告指出，在香港中區，租用率高企及供應量有限將繼續為太古廣場的辦公樓租金帶來上升動力。儘管九龍東及其他地區供應量增加，預期太古坊辦公樓的租金會因租用率高企而堅穩。預期市場氣氛好轉加上更佳的租戶組合將為香港零售商場的銷售額穩步增長帶來支持。

施銘倫又預期今年下半年，市場對集團租賃住宅投資物業的需求將保持穩定。

下載港交所通告原文

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。