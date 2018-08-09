港股直擊 香港財經 重要通告

太古地產(01972)公布，截至6月底止中期股東應佔溢利212.05億元，按年增長43.64%。每盈利3.62元，第一次中期息派0.27元。

撇除投資物業估值變動後，上半年股東應佔基本溢利62.19億元，按年增34.38%，主要反映出售九龍灣一座辦公樓及於香港其他投資物業之權益的溢利，部分被物業買賣溢利大幅下降所抵消。

期內，收入73.09億元，按年下跌36.58%。

上半年，期內物業投資收入60.59億元，按年增7.89%。物業買賣營業溢利7300萬元，按年大跌94.96%。

集團提到，太古地產6月時有條件同意出售香港鰂魚涌太古城中心第三座及太古城中心第四座全部權益，代價150億元，預計交易將於明年4月或之前完成，集團計劃將所得的款項投資於新發展項目，因此不計劃派發特別股息。

主席施銘倫在業績報告指出，在香港中區，租用率高企及供應量有限將繼續為太古廣場的辦公樓租金帶來上升動力。儘管九龍東及其他地區供應量增加，預期太古坊辦公樓的租金會因租用率高企而堅穩。預期市場氣氛好轉加上更佳的租戶組合將為香港零售商場的銷售額穩步增長帶來支持。

施銘倫又預期今年下半年，市場對集團租賃住宅投資物業的需求將保持穩定。