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今日 19:03 香港財經 港股直擊

李小加:非同權股納港股通已有共識方向

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港交所(00388)行政總裁李小加表示，與內地交易所就同股不同權公司納入港股通已有共識方向，部分細節仍在商討，例如如何解決股價波動，或是否要上市後觀察一段時間待風險消散後再納入等。他重申，有信心不久的將來會有可公布的進展。

對於有指內地為同股不同權入港股通設限，是為拖延時間等首家實施同股不同權的中國預託憑證(CDR)上市，李小加指，他不悉亦無法控制CDR上市進度，故難言是CDR頭炮先掛牌，還是香港同股不同權股份較先被納入港股通。

李小加又指，內地近期因應市況、貿易戰等，對不同議題看法有改變，但不一定是完全逆轉，只是需要更多時間理解和反應。他承認不少須與內地商討合作的計劃，在短期(以星期計)未見會有結果，但中長期則可能再因市況不同而有推進。

回應分析員關注港交所成本控制問題，李小加表示，應憑港交所的錢花在哪裡，決定成本是否運用得宜，更稱港交所投資不夠多，願意為未來發展做更多投資，截至現階段港交所(營運上)依然是很便宜的交易所。

提到明年1月公布新一份3年戰略計劃，李小加提出3項發展方向，包括國際聯通(Connectivity)、加強與內地聯通，以及科技聯通。被問到國際聯通是尋求某類資產互聯互通，還是有意併購外國交易所，李小加回應會考慮所有選項，但暫不能披露細節。

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