香港財經 港股直擊

國泰航空(00293)主席史樂山表示，根據以往經驗，下半年業務表現會較上半年好，主要是下半年是客運及貨運旺季；對於近日中美貿易戰，會對經濟環境有影響，公司會密切留意，現時貨運需求仍然很強勁。

該公司行政總裁何杲表示，公司轉型計劃進度良好，去年已完成香港總部重組及精簡架構，提升集團營運效率，海外重組業務正進行中。他又稱，除了精簡架構，提升營運效率外，公司亦有購入新飛機及引入新科技提升飛機設備。

該公司顧客及商務總裁盧家培表示，今年是公司推出最多新航線的一年，隨着航線增加，吸引客人，以致上半年客運收益率上升，至於增長會否持續，暫時未見增長有放缓跡象。他認為，下半年不明朗因素包括中美貿易糾紛、油價上升及滙率波動，都會影響公司業務。

燃油對沖方面，他指出，燃油成本佔營運成本三成，油價上升會令燃油成本上漲，至於燃油對沖的虧損，他稱，以前較貴的燃油對冲合約於今年下半年完結，明年燃料對沖成本會較低，未來公司會繼續燃油對沖。今年燃油對沖比例為45%，對沖價位為80美元；明年首季對沖比例為31%，對沖價位為67美元。

國泰航空航機客艙座位收窄，機上客人數目增加，被指增加了空中服務員工作量，他表示，今年招聘1800名前線員工，公司客艙設計及機上空中服務員人數是根據航協的標準，公司經常與前線員工溝通，又指客艙的娛樂系統及設備已作提升。