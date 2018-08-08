香港財經

香港年金計劃原定今日最後一天接受申請，但香港年金公司網站出現技術故障，網上認購登記延長一日，至明晚午夜前。

香港年金公司發言人表示，由於網站技術故障，暫時未能接受香港年金計劃認購意向的網上登記。目前技術人員正在搶修，務求盡快恢復服務，對此情況深感抱歉。

年金公司稱，香港年金計劃的網上認購登記將延長1日至明日晚上11時59分止，而代理銀行的收表時間將維持不變，即直至銀行今日營業時間終結為止。

年金公司表示，以上安排不會影響其他的申請人士，因預期今次銷售上限足以吸納所有認購需求。