香港財經

證券登記公司Link集團公布，在香港推出電子化企業登記服務，以提供一站式投資者關係服務。

目前該公司管理超過3500萬賬戶記錄，為全球近4000家上市公司處理登記事務，每年經管超過500億美元股息和福利款項，而在本港則擁有300多位活躍客戶。

該公司還推出一個針對本地市場設計的投資者應用程式，組成連接東方融資和D.F.KING服務的「miraqle」技術平台，提供「投資者資訊及路演行程」。

同時，該公司亦提供虛擬股東會功能，將在本地監管機構允許後引入香港市場。