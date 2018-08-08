香港財經 港股直擊 重要通告

港交所(00388)公布，截至今年6月底止半年盈利50.41億元，按年增44.32%，創半年度新高。每股盈利4.07元，中期息3.64元，較去年同期增42.75%。

期內，收入及其他收益81.94億元，按年增32.1%，主要由於現貨市場平均每日成交金額，及衍生產品市場日均成交合約均創新高，帶動交易及結算費顯著增長，以及及新上市衍生權證及牛熊證數目同創半年度新高，令聯交所上市費收入上升。

營運支出按年增加12%，是由於僱員費用、資訊技術費用及樓宇支出增加。

上半年，集團除息稅及攤銷前盈利(EBITDA)為62.76億元，按年增39.72%。EBITDA利潤率77%，按年增加5%。

在環球市場波動加劇下，今年首六個月香港證券市場平均每日成交額1266億元，衍生產品市場期貨及期權交易平均每日成交合約張數123.34萬張，按年分別升67%及58%。首次公開招股活動亦見增加，期內上市宗數上升50%，惟集資金額下跌6%。

倫敦方面，LME去年第四季調低短期和中期調期交易收費後，期內LME平均每日成交金屬合約張數(不包括2017年6月新推的不產生任何收費的行政交易)，按年增加11%。

港交所主席史美倫在業績報告表示，上半年主要股票市場經過大幅調整後，全球金融市場持續波動。投資者情緒被中美貿易衝突升温、多個地區的地緣政治風險，以及主要央行政策背馳所帶來的不明朗因素所牽動，她預料全球市場在下半年餘下時間，亦會籠罩在持續不確定性的陰霾之下。