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國泰航空(00293)宣布，截至6月底止中期股東應佔虧損2.63億元，去年同期虧損20.51億元。每股虧損6.7仙，中期股息派0.1元，去年同期不派息。

主席史樂山表示，國泰旗下航空公司在下半年的表現一般較上半年為佳，預計2018年的情況亦然。

期內，收益總額530.78億元，按年上升15.74%。燃油成本總額153.93億元，增31.56%；燃油對沖虧損6.53億元，按年大幅收窄79.83%。兩者合計燃油成本增加7.42%至160.46億元。燃油是集團最大的成本，佔上半年營業成本總額30.1 %，按年跌0.3個百分點。

上半年，客運收益354.52億元，按年增加10.4%；貨運收益有所改善，期內錄得129.71億元，升23.4%。

截至6月底止，國泰已訂購的新飛機共78架，將於未來5年間付運。

史樂山表示，航空業的經營環境仍然充滿挑戰，為期3年的企業轉型計劃已推行過半，該計劃旨在令旗下業務更精簡、更靈活和更具競爭力，而計劃正如期推展。儘管油價上升，上半年錄得令人滿意的收益，表現遠勝去年同期。乘客收益率有所改善。貨運業務表現強勁，營業額及收益率均有所增長。集團受惠於期內初段的美元弱勢，惟油價大幅上升卻帶來不利的影響。

展望未來，史樂山指出，國泰仍然面對美元走強，以及環球貿易問題帶來不明朗經濟因素的挑戰，但預期乘客收益率會繼續改善，而貨運業務表現亦維持強勁。油價預期上升，對沖虧損將會減少，但燃油成本淨額則會上升。新飛機將提升燃油效益，預期會帶來更多附帶收益。

他又指，國泰的企業轉型計劃將繼續推行，相信正朝着正確的方向邁進，務求令航空業務取得持續的長期表現。挑戰將接踵而來，但對未來充滿信心。