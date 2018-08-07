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團結香港基金公布研究報告，建議於大嶼山東部水域填海造島，預算建造出面積達2200公頃人工島，可興建25至40萬個新住宅。基金會總幹事鄭李錦芬表示，是次建議的計劃能優化政府早前提出的「東大嶼都會」計劃，認為政府方案太保守，未能完全釋放填海計劃潛力。

基金會副總幹事黃元山表示，香港未來土地需求達9000公頃，認為填海造島是唯一可大規模增加連貫平地的方法。對比政府的「東大嶼都會」計劃以4600億元提供約1000公頃土地，而基金會的建議，需建設三條鐵路及三條公路接駁人工島，黃元山表示，估計填海造地成本每呎約130元，而鐵路及公路造價每呎650元；比較收回新界農地等方案，填海造地成本並不貴，而人工島的相關交通基建，亦可紓緩新界西的交通擠塞問題。但基金會指，現階段未有對於整個計劃的造價預算。

問到如何追趕基金會所指的9000公頃長遠土地需求，黃元山表示，政府現有規劃方案，如洪水橋及新界東北等計劃可提供3600公頃，基金會建議的填海造島涉及2200公頃，都可助追趕落後。他表示，其他短中期土地供應需持續，但相信若政府提出長遠大規模土地供應規劃，可助加快私人土地建樓的步伐。

至於人工島計劃的人口密度，奧雅納工程顧問董事劉偉棠表，計劃以造地中的28%至32%作住宅用地，地積比率約5至6倍，因目標人均居住面積可達220呎，較目前香港的170呎有改善。