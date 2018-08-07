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香港電訊(06823)公布，董事總經理及執行董事艾維朗退任，本月底結束時生效。

香港電訊同時委任財務總裁及執行董事許漢卿，以及隨許為集團董事總經理，隨許將卸任其目前擔任的集團財務總裁職務。另外，財務總監黃康傑獲委任為財務總裁，下月起生效。



艾維朗已屆退休年齡，決定離開公司以發展其個人興趣，並確認與公司董事會之間沒有分歧。

香港電訊主席李澤楷表示，艾維朗過往20年一直是集團高級管理層團隊的忠實成員，在他的領導下，香港電訊不斷壯大，他代表董事會向艾維朗表示感謝及讚揚。