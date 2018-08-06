今日 09:41
港股直擊
香港財經
昆明機床(00300)遭證監會指令停牌。
依據證券及期貨規則之條例第8(1)條，港交所應證監會指令，今早9時起，停止昆明機床股份買賣。
昆明機床停牌前報2.49元。
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