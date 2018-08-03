香港財經

出口信用保險局表示，為協助本港中小企應對中美貿易摩擦升溫，信保局推出多項特別支援措施，包括將提供給註冊出口商的免費買家信用評估服務名額，由3個增至6個。

工業貿易署助理署長王婉蓉則表示，為鼓勵港商開發更多新市場，政府的BUD專項基金(發展品牌、升級轉型及拓展內銷市場的專項基金)，自本月起擴闊資助範圍，讓本地非上市企業拓展內地和東盟市場，每間企業資助上限增至100萬元，可以用於最多10個項目。

她又稱，鼓勵本港中小企參加出口推廣活動的市場推廣基金，每間企業資助上限倍增至40萬元。