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今日 10:52 港股直擊 香港財經

騰訊遭大摩剔出中港關注名單

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騰訊(00700)遭大摩剔出中港關注名單。

摩根士丹利將騰訊剔出香港及中國(不含日本)的亞太地區關注名單，改為加入華潤電力(00836)。

大摩指出，華潤電力在目前的市況下，具有防禦優勢，而該公司削減資本支出和現金流改善，將有助穩定其股息政策延續至2020年。此外，中期淨利潤或回升35.5%，預料成為該股表現的關鍵催化劑。不過，報告並無詳細說明騰訊。

大摩又指，雖然中國最近採取積極主動的貨幣和財政措施，但流動性收緊、中美貿易摩擦，以及人民幣滙率近期走弱仍是疑慮。

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