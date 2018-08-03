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今日 09:05 香港財經

港7月PMI回升至48.2

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香港7月經季節調整後PMI為48.2，雖然高於6月的47.7，但卻是連續第4個月處在50之下的萎縮區域，反映私營經濟的景氣度持續轉差。

產出與新訂單量齊跌，市場需求在貿易爭端升溫中進一步回軟，新訂單指數跌至兩年最低水平，銷往中國的港產貨品與服務亦連跌3個月。企業還因憂慮美中貿易緊張，看淡經營前景。

整體投入通脹率較6月份放緩，採購成本升勢減慢是原因之一。企業7月薪資成本上漲，但升幅仍算溫和。企業繼續看淡生產前景，經營信心降至1年半低位，中美貿易緊張升溫是主要因素。

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