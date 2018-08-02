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今日 18:36 香港財經 港股直擊

長實增派息 李澤鉅:未來派息視乎資金情況

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長實集團(01113)中期派息按年增加11.9%，對於應否憧憬全年派息會相應增加，以及是否反映主席輪替後集團作風有變，主席兼董事總經理李澤鉅於分析員會議上笑稱，派息增加「你不開心嗎？」強調他在集團工作多年，發展策略及人事均沒有異樣，長和系仍然是「父子檔」經營。

李澤鉅指出，集團現時仍有多個收購計劃，有一些已經披露，一些尚未可對外宣布，而集團過往在收購事宜上有良好經驗，目前有資源且負債率低，派息要視乎資金情況。問及往後的回購計劃，他稱，不可對外預告回購行動，惟集團手頭上有充裕資金去做。

對於中美貿易戰或引發市場波動，李澤鉅指出，集團業務分散，過往面對不同市場周期都行之有效，若業務只集中在中國，則會受到較大影響，而集團的固定收入每年穩定上升，現時更能夠抵禦波動，並相信「有危就有機」。

談及長實在香港買地減少，香港物業發展收入大減，李澤鉅表示，集團有資源發展地產生意，主要視乎生意利潤，沒有喜惡之分，選擇投資風險較低、回報較高的項目，相信更能符合股東利益。

和記大廈將於明年開展重建工程，李澤鉅指出，長和(00001)總部將會遷入長江集團中心，而他個人也不用再「兩邊走」，他又重申，不會出售和記大廈(Hutchison House not for sale)。和記大廈重建後，設計風格會與長江集團中心相若，屆時中環便會有兩幢外貌相似的商業大廈；和記大廈主要針對寫字樓面積較細的租戶，而長江集團中心則適合所需面積較大的租戶。

至於和記大廈重建後樓高由23層增至41層，被指會遮擋附近例如美利道停車場重建項目的海景，李澤鉅強調，遮擋其他人的說法不成立，和記大廈一直都在原址，而重建規劃早於2012年獲批，是公開資訊，外界也得悉其發展規劃，會按照條例進行重建。

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