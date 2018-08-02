港股直擊 香港財經 重要通告

長和(00001)公布截至6月底止半年業績，股東應佔溢利180.2億元，按年增13.2%。每股盈利4.67元。

期內，收益總額2245.07億元，按年增15.93%。長和派中期息0.87元，較去年同期0.78元，增加11.54%。

上半年，EBITDA為553.5億元，按年增18.62%；EBIT為353.88億元，按年增15.87%。增長主要來自基建部門於2017年作出之新增收購，以及赫斯基能源及零售部門之營運及財政表現改善。

長和主席李澤鉅在業績報告中表示，儘管美國之經濟增長擴大，惟過去6個月內全球經濟前景惡化。貿易衝突加劇、經濟及利率政策不明朗，加上地緣政治風險持續，導致上半年金融市場之波幅增加，此等因素很可能仍會為下半年之全球經濟表現帶來下行風險。

他又稱，雖然部分市場情況轉差，惟集團因業務及地區分布多元化而表現理想，並於上半年錄得可觀之按年盈利及現金流增長。

展望未來，鑑於貿易緊張局勢難以於短期內緩和，預期貨幣、商品及金融市場將於下半年持續波動。然而，隨着內地深化經濟及金融改革，以及「一帶一路」及「大灣區」政策繼續為策略重點，國內帶來可持續增長及強大內部需求之措施應可惠及香港及其周邊地區。