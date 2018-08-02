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美貿易代表：特朗普研增中國貨關稅率至25%

美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)發表聲明，確認總統特朗普已指令貿易代表署，研究將2000億美元中國貨的關稅稅率，由10%調高至25%。

美聯儲維持利率不變 符合預期

美聯儲議息後維持利率不變，符合市場預期，但上調經濟評估，稱美國經濟活動正「強勁」增長，而非上次聲明的「穩健」，整體取向偏鷹。

美息不變憂貿戰 道指低收81點

美聯儲議息後維持利率不變，但上調經濟評估，暗示最快9月就會加息，道指一度擴大跌幅至136點，收市只跌81點，市場始終受到中美貿易爭拗可能升級的憂慮困擾。蘋果業績理想，刺激股價創新高，收市突破200美元水平。

外圍焦點簡訊

￭ ADP美國7月私企職位增加21.9萬個，多過市場預期

￭ ISM美國製造業指數7月報58.1，低於預期

￭ 美國6月建築開支跌1.1%，分析員原預期升0.3%

￭ 特斯拉(Tesla)第二季虧損擴大，虧損額較預期高，但收入符預期

￭ 美滙指數尾段升0.1%，報94.64，美元兌歐羅漲0.26%

￭ 紐約12月期金跌6美元或0.5%，收報每盎斯1227.60美元

￭ 美國上周原油庫存增380萬桶；紐約期油價格收跌1.6%，布蘭特期油回落2.5%

￭ 歐洲股市低收，英國富時100指數挫1.24%，市場憂慮貿易戰

￭ 本港凌晨4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8246元，較周二紐約尾市跌193點子

滙豐調低人民幣定存利率

滙豐銀行因應近日香港人民幣銀行同業拆息的變動，將由8月2日起調低人民幣定存利率。

普拉達中期多賺11% 不派息

普拉達(Prada)(01913)中期盈利1.06億歐羅，按年增10.73%，不派中期息。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28275點，較恒指香港周三收市低64點

￭ 夜市期指收報28146點，跌149點，較昨日恒指收市低水195點

￭ 本港6月零售業總銷貨價值的臨時估計為378億元，按年升12%

￭ 永利澳門(01128)母公司永利度假村第二季淨利潤按年升108%

￭ 大中華集團(00141)預期中期合併利潤將按年減少逾50%

￭ 長和(00001)合資附屬Wind Tre S.p.A.上半年業績收益總額27.71億歐羅

￭ 內地在線棋牌遊戲開發商Microbeam擬在本港主板上市

￭ 在日本從事房地產投資的Lazurite Investment擬本港創業板上市