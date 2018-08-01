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星展香港發表內房展望報告，中國房地產業分析主管王丹表示，估計下半年內房企業的流動性會比上半年佳，全年融資情況都較穩定，加上今年入賬的內房銷售收入較高，目前內房估值仍然較低，因此仍然看好內房股的表現。

王丹指出，雖然人民幣貶值令美元債融資成本增加，不過中國境內債的需求仍然強勁，銀行對信貸質素好的房企仍願意借錢，相信未來3-6個月仍會有不少內房於境內發債。

她又指，由於去年融資成本持續上升，但今年上半年已有所回落。因此，她看好信貸評級較好及銷售規模大的內房企業，並以世茂房地產(00813)及恒大(03333)為行業首選。

深圳加強房地產調控，內房股今日捱沽，王丹認為目前在中央傾向放水的環境下，調控措施只是經濟轉好下對樓價上升預防措施。

對於人民幣貶值對内房盈利影響，她認為影響不大，因為即使人民幣貶值5%，對內房核心淨利潤率影響只有約2個百分點。

另外，該行發表亞洲大型城市2030年報告，預期至2030年，廣州的寫字樓及零售物業增長空間及潛力最大，其他城市如深圳、上海等，未來物業價格增長幅度比香港及新加坡更高。

星展香港中港研究部主管吳淑燕表示，香港未來10年樓價增幅每年僅在2%以內，與通脹大致相若，因為基數已經較高。她又預計，由於上半年樓價已累積一定升幅，下半年將不會再升。