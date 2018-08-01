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今日 12:18 港股直擊 香港財經

ASM投資葡萄牙軟件開發商

ASM太平洋(00522)宣布，對葡萄牙波爾圖軟件開發商Critical Manufacturing策略性投資。

集團表示，是次策略性投資將有助集團加快建立工業4.0解決方案的組合，並提升建立智能工廠的軟件能力。

ASMPT SMT解決方案分部首席執行官兼負責ASMPT軟件解決方案的執行委員會委員Günter Lauber表示，希望更集中於全面的軟件解決方案，以智能工廠幫助客戶提升其品質、靈活性及效率，加快集團的整合及智能生產能力，並拓展至硬件解決方案以外的領域。

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