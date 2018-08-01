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兩地交易所早前成立聯合工作組，研究「同股不同權」公司納入互聯互通機制。港交所(00388)行政總裁李小加表示，工作組已開始進行具體工作，強調納入的時間不會無期。

李小加指出，工作組的方向已定，具體的實施方案、大框架亦有共識，會在合適的時候公布，強調納入的時間不是無限期的，「同股不同權」公司會被納入互聯互通，因首家「同股不同權」公司已經上市，亦已被納入指數內，意味大家有很清晰的預期。

李小加又指，雖然近期市況較動盪，或影響新股估值及市場交易等，強調港交所一定會為有集資需要的公司「打開大門」。