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今日 18:27 香港財經 時事脈搏

港深創科園聘任陳志明為行政總裁

港深創新及科技園有限公司宣布，聘任陳志明為行政總裁，明日履新。

陳志明曾出任政府不同工務部門的管理層職位，包括土木工程拓展署副署長等。他在退休前擔任發展局副秘書長，期間曾參與制定主要公共工程政策，並與多個內地政府部門及專業團體合作，推動內地與香港建築界別合作及項目執行等。

創新及科技局常任秘書長暨港深創科園公司主席卓永興歡迎陳志明的聘任，認為他擁有豐富的管理及建築工程監督經驗，而且熟悉政府行政，憑藉他在規劃及發展方面的專業知識，定能為推動港深創科園的早期發展，作出重要貢獻。

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