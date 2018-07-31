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卡特彼勒次季多賺逾倍 調高全年盈測

美國建築設備生產商卡特彼勒(Caterpillar)第二季盈利17.07億美元，按年增長1.13倍，每股派息1.64元。

美國運通據報上調滙價未知會客戶

《華爾街日報》報道，美國運通的外滙交易部門為招攬商業客戶，向客戶提供廉宜的貨幣兌換價，但另一方面卻在未知會客戶的情況下，私下調高兌換價格。受利淡消息衝擊，信用卡類股份集體下滑。

科技股未止瀉 納指收挫1.39%

美股觀望季績及多國央行議息，科技股沽售潮持續，納指曾跌1.72%，收市仍挫1.39%，與標指同告連續三個交易日下跌，Facebook最多再瀉4.76%，收市放緩跌勢至挫2.19%；Twitter更插水8%。標指收市跌0.58%。道指最多挫163點，收市仍滑144點或0.57%，為「二連跌」。

外圍焦點簡訊

￭ 美國總統特朗普：願意與伊朗總統魯哈尼會面，無條件討論改善兩國關係

￭ 美、英與日本央行本周議息前，ICE美滙指數美市尾段跌0.4%至94.325

￭ 紐約12月期金收跌1.2美元或少於0.1%，報每盎斯1231.50美元

￭ 油商關注全球供應或小於需求，紐約期油升2.1%，收報每桶70.13美元；布蘭特期油漲0.9%

￭ 歐洲Stoxx 600指數收市跌0.30%，德國DAX挫0.48%

￭ 芬蘭諾基亞贏得美國T-Mobile 5G網絡合約，涉及35億美元

￭ 海航集團：上半年累售資產約600億人民幣，相當於集團上半年未合併報表淨資產逾10%

￭ 上海華信國際所發行的20億元人民幣超短期融資券不能按期足額償付，構成實質違約

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣(CNH)兌美元報6.8280元，較上周五紐約尾市跌40點子

愉翠苑739萬沽 膺新界未補地價最貴居屋

沙田居屋愉翠苑一高層3房單位以739萬元沽出，創出新界未補地價最貴居屋紀錄；實用呎價11146元，創同類單位新高。

【新股追蹤】博駿教育暗盤炒高18%

博駿教育(01758)周二登場，交易資料顯示，暗盤曾高見2.83元，較招股價升19.92%；收報2.8元。

本地焦點簡訊

￭ 港股ADR比例指數收報28663點，較恒指本港收市低70點

￭ 夜市期指收報28644，跌32點，較昨日恒指收市低水89

￭ 長實集團(01113)落實旗下中環和記大廈重建計劃，預計2023年落成

￭ 中國石油(00857)盈喜，預計上半年純利按年增1.07倍到1.22倍

￭ 洛陽鉬業(03993)預料上半年純利按年增2.71倍至2.95倍

￭ 山東墨龍(00568)中期純利按年增3.64倍，不派息

￭ 國泰君安證券(02611)業績快報：上半年純利按年跌15.71%

￭ 中化能源擬在本港發行H股主板上市