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海航集團上半年累售資產約600億人幣

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海航集團發表通告稱，上半年累計出售資產約600億元人民幣，出售資產超過集團上半年未合併報表淨資產的10%。

海航集團表示，所出售的資產當中包括香港啟德6564地塊，已於今年5月16日以63.6億港元價格售出；

另外，所出售的資產亦包括美國希爾頓股權，相關三項交易合共涉及價格85.5億美元。交易完成後，海航集團在希爾頓三家上市主體持有的所有股權均已售出。

其它所出售的資產包括美國Townhouse、美國123大樓資產、西班牙NH酒店17.643%股權，以及廣州農商行港股股權。

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