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新一期「白居二」攪珠，以決定申請者的先後次序，首10個號碼是36、70、71、13、53、54、09、75、79和49。

第十一至第二十個中籤號碼，依次是68、73、07、62、00、87、28、06、48和15。

中籤者最快可於10月取得「購買資格證明書」，並可於1年內購買未補價的二手居屋、房協資助房屋或公屋單位。

今次是房委會資助房屋小組去年將「白居二」恒常化後首次攪珠，共有2500個配額，當中2250個是家庭配額，餘下250個是一人申請者配額。

房委會早前接獲超過6萬份申請表。