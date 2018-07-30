香港財經

財政司司長陳茂波表示，將密切留意中美貿易戰對本港不同行業的影響，並會提供協助。

陳茂波出訪粵港澳大灣區前表示，很留意中美貿易摩擦的發展，尤其對物流業和內地設廠港商的影響。目前，出口信用保險局出台了一些措施，政府亦會留意現金周轉的情況，會提供支援。

至於進一步如何，他表示，會與業界有緊密聯繫，看有需要什麼幫忙。

陳茂波今明兩天訪問粵港澳大灣區內三個城市，廣州、佛山及江門，會與當地官員會面，考察當地的創新科技公司，並參觀由佛山市南海區政府與香港科技大學共同組建的工程技術研究開發中心。