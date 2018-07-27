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今日 18:45 香港財經

外滙基金第二季見紅轉蝕77億

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投資環境轉差拖累外滙基金收入表現，今年上半年，外滙基金投資收入按年大跌近八成，只有273億元，與首季經修訂的投資收入350億元比較，即第二季外滙基金錄得虧損77億元，是2016年第四季以來再次「見紅」。

第二季香港股票虧損51億元，首季為收益17億元；其他股票投資收入47億元，首季虧損74億元；債券投資收益140億元，按季增1.54倍；外滙虧損213億元，首季為收益263億元。

今年上半年，外滙基金錄得273億元的投資收入，按年減少79.96%。其中，債券投資收益195億元，按年增18.18%；香港股票投資虧損34億元，去年同期為收益278億元；其他股票投資虧損27億元，去年同期為收益401億元；外滙收入50億元，按年大跌85.42%；其他投資收益89億元，按年跌49.14%。

金管局總裁陳德霖表示，環球資產價格普遍處於歷史高位，市場可能低估了一些風險因素，包括美國利率正常化的步伐，及美國政府外貿政策，這些風險因素隨時會引致資產市場大幅調整和波動。

他預期，下半年環球投資環境會變得更複雜和困難。美國與中國的貿易衝突持續加劇，與其他國家的貿易摩擦亦有升溫的趨勢，局勢往後如何變化難以預計。若然貿易戰愈演愈烈，將對全球經濟以及金融市場帶來衝擊。

同時，美聯儲可能因為通脹趨升，而加大收緊貨幣政策的速度和力度，造成金融市場波動。在此環境下，金管局會繼續透過防禦性部署和多元化投資，提高外滙基金應對市場波動的抗震能力。

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