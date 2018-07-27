香港財經

金融管理局公布，截至今年6月底，外滙基金上半年投資收入273億元，按年減少79.96%。

其中，債券投資收益195億元，按年增18.18%；香港股票投資虧損34億元，去年同期為收益278億元；其他股票投資虧損27億元，去年同期收益401億元；外滙收入50億元，按年大跌85.42%，及其他投資收益89億元，按年49.14%。

今年外滙基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為4.6%，上半年相關費用分別為222億元及69億元。

6月底，外滙基金的總資產4.1萬億元，較去年底增加854億元。

金管局總裁陳德霖表示，正如在今年初時預警，環球資產價格普遍處於歷史高位，市場可能低估了一些風險因素，包括美國利率正常化的步伐，及美國政府外貿政策，這些風險因素隨時會引致資產市場大幅調整和波動。

他續稱，展望下半年，環球投資環境會變得更複雜和困難。美國與中國的貿易衝突持續加劇，與其他國家的貿易摩擦亦有升溫的趨勢，局勢往後如何變化難以預計。貿易戰沒有贏家，只有輸家。若然貿易戰愈演愈烈，將對全球經濟以及金融市場帶來衝擊。

與此同時，美聯儲可能因為通脹趨升，而加大收緊貨幣政策的速度和力度，造成金融市場波動。在此環境下，金管局會繼續透過防禦性部署和多元化投資，提高外滙基金應對市場波動的抗震能力。