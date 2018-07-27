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今日 11:24 港股直擊 香港財經

信德夥拍財團投得天津發展項目

信德集團(00242)宣布，透過其持有30%主要權益的合營公司以7.18億元人民幣(折合約8.32億港元)，成功投得位於天津市西青區、毗鄰天津南站的三幅地塊。

該等地塊總面積合共約7.69萬平方米，預計最大可建樓面面積約30.75萬平方米，將發展成為一站式區域醫療保健及商業樞紐，涵蓋綜合醫院、婦女及兒童醫院、由老人專科醫院支援的護老設施、酒店，以及零售和醫療保健等的相關配套。

項目的總開發成本預計為27億元人民幣(折合約31億港元)，預期2022年起，分階段陸續投入服務。

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