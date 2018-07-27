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英特爾數據中心收入遜估計 市後股價滑

英特爾第二季純利按年升78.3%，與淨收入同樣都勝預期。數據中心業務收入升至55.5億美元，低於預測的56.3億美元。業績後股價在市後時段下滑3%，周四收市跌0.51%。

亞馬遜季績遠勝預期 市後股價反彈

亞馬遜公布，第二季純利25.3億美元，是季度盈利首次超越20億美元水平，遠勝市場預期。消息公布後，股價市後時段升4.3%，周四收市跌近3%。

fb瀉近19%拖冧納指 道指三連升

美國和歐盟達成貿易共識，暫時避免關稅戰，道指周四連續三天高收，創五個月新高，收市漲112點或0.44%，報25527點，盤中最多上揚173點；惟Facebook第二季業績失色，增長前景呈轉弱勢頭，股價收市急插18.96%，盤中一度瀉20.11%，市值瞬間蒸發逾1200億美元，拖累納指低收1.01%，標指下滑0.3%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國貿易代表萊特海澤：需時解決與中國貿易爭端

￭ 白宮經濟顧問庫德洛：美國第二季GDP增長十分強勁

￭ 美國6月耐用品訂單按月增1%，低於預期增長3%

￭ 美國上周申領失業救濟人數為21.7萬，多過預期的21.5萬

￭ 美國商務部初步數據：6月商品貿易逆差增至683億元，多於預期

￭ 歐洲央行議息後不加息，歐羅兌美元尾段跌0.72%，美滙指數升0.54

￭ 紐約8月期金跌6.1美元或0.5%，收報每盎斯1225.70美元

￭ 沙地阿拉伯兩艘油輪遭胡塞武裝襲擊；紐約期油收市升0.5%，布蘭特期油上揚0.8%

￭ 星巴克第三季純利按年升23.2%，與收入同樣勝預期

￭ 歐央行行長德拉吉：現時評估美歐貿易會談尚太早

￭ 歐股高收，Stoxx 600指數反彈0.87%，德國DAX指數飆1.83%

￭ 南非舉行的金磚國家峰會發表宣言，稱反對保護主義

￭ 本港今早4時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.8257元，較周三紐約尾市跌704點子

金沙中國半年多賺44% 不派息

金沙中國(01928)公布，中期盈利9.79億美元，按年增長44.4%，不派中期息。

顯徑邨665萬沽 膺公屋王

大圍公屋顯徑邨有單位以665萬元售出，創全港公屋新高，單位實用面積566方呎，實用呎價11749元。

本地焦點簡訊

￭ ADR港股比例指數收報28761點，較恒指香港收市低20點

￭ 夜市期指收報28700點，跌43點，較恒指收市低水81點

￭ 本港6月商品整體出口貨值按年升3.3%，遜預期

￭ 復星醫藥(02196)控股股東周三增持270.5萬股H股，佔已發行股份總數約0.11%

￭ 中國金融租賃(02312)主要股東兼主席馬超悉售3.5億股，佔已發行股份總數約26.13%

￭ 恒大(03333)以每股21.4元至21.7元，回購350萬股

￭ 中國銀河(06881)半年盈利按年跌37.22%

￭ 長江基建(01038)中期盈利按年增5.04%，中期息派0.68元

￭ 電能(00006)中期盈利按年增2.39%，中期息0.77元