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商經局與通訊局就以行政方式指配26吉赫及28吉赫頻帶內，4100兆赫的頻譜以提供包括5G流動服務的公共流動服務的建議，以及就徵收頻譜使用的建議安排，展開公眾諮詢。

發言人表示，考慮到26吉赫及28吉赫頻帶的頻譜供應充足以及技術特性，認為該兩頻帶的頻譜很可能沒有競爭性的需求，因此以行政方式指配是適當的做法。

此外，適合在該兩頻帶內操作，並符合5G標準的設備及裝置，預期將於明年陸續在市場推出。為盡早在港推出5G服務，通訊局建議由明年4月1日起，將整條26吉赫及28吉赫頻帶編配給流動服務，與該頻帶內的固定服務和固定衞星服務一同作為主要用途。

局方亦建議在26吉赫及28吉赫頻帶內的4100兆赫頻譜中，指配3300兆赫至3700兆赫的頻譜，作在港提供大規模的公共5G服務，而每家營辦商最多可獲指配800兆赫的頻譜。

而該條頻帶內餘下的400兆赫至800兆赫的頻譜，則建議指配了有興趣在指定地點，提供5G服務的機構，以共用模式使用，而每家營辦商最多可獲指配400兆赫的頻譜。

頻譜使用費方面，商經局建議，若有關頻譜少於75%被指配或佔用，則毋須徵收頻譜使用費。倘達到75%的門檻，指配作大規模公共5G服務的頻譜使用費，為每年每兆赫2.16萬元，而指配作提供指定地點服務的頻譜使用費，則為每年每兆赫1080元。

通訊局同時公布2018年至2020年頻譜供應表的最新版本，包括額外供應6吉赫以下200兆赫的頻譜，以提供5G服務。連同早前公布的3.5吉赫頻帶內200兆赫的頻譜，政府將於2019/20年，提供合共4500兆赫的新頻譜。

公眾諮詢至今年8月22日。經考慮公眾諮詢所收到的看法和意見後，商經局局長和通訊局的目標，是在今年底或之前分別作出決定，並邀請有關人士提交指配26吉赫及28吉赫頻帶頻譜的申請，以期由明年4月1日起開始使用上述頻譜提供5G服務。