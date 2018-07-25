香港財經

早前有網民指信用卡被盜用開設AlipayHK賬戶，直至「碌卡」後才獲通知，AlipayHK被質疑存在保安漏洞。AplipayHK行政總裁陳婉真回應稱，該消費者的信用卡資料是在其他場合被盜取，並非於AlipayHK平台洩露。

至於會否因事件調整信用卡綁定通知流程，她未正面回應，僅指會視乎不同情況和需求，如跨境滙款風險較高，故須上載身份證等資料，驗證身份，強調AlipayHK致力確保用戶資料安全。香港與內地版支付寶分開運作，香港用戶的交易紀錄存在於本地。