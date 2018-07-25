訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 16:34 香港財經

AlipayHK:致力確保用戶資料安全

放大圖片

早前有網民指信用卡被盜用開設AlipayHK賬戶，直至「碌卡」後才獲通知，AlipayHK被質疑存在保安漏洞。AplipayHK行政總裁陳婉真回應稱，該消費者的信用卡資料是在其他場合被盜取，並非於AlipayHK平台洩露。

至於會否因事件調整信用卡綁定通知流程，她未正面回應，僅指會視乎不同情況和需求，如跨境滙款風險較高，故須上載身份證等資料，驗證身份，強調AlipayHK致力確保用戶資料安全。香港與內地版支付寶分開運作，香港用戶的交易紀錄存在於本地。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。