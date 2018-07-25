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今日 16:08 香港財經 中國財經

內地網吧營運商網魚網咖傳港上市

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內地網吧營運商網魚網咖據報擬港上市。

《人民日報》旗下《國際金融報》引述知情人士透露，網魚網咖準備赴港上市，計劃於2019年3月遞交上市申請，目前正在前期準備中。

網魚網咖對此不予回應。

據官網顯示，網魚網咖在1998年成立，現時業務範圍覆蓋連鎖上網服務門店、電腦及周邊產品、遊戲社交軟件等。截至2017年底，網魚網咖全球簽約門店超過1000家店。

網魚與騰訊(00700)、暴雪、網易等遊戲廠商，在2012年起開展深度合作，包括聯合舉辦全國性電競賽事。

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