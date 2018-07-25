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今日 15:39 香港財經

AlipayHK次季交易筆數按年飆16倍

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AlipayHK宣布，可使用電子錢包的街市數目將在本月底增至30多個，新加盟的街市包括油麻地街市、啟田市場、彩雲街市等。

AlipayHK提到，今年第二季電子錢包交易總筆數按季增長超過1.6倍，並較去年同期飆16倍。同時，AlipayHK合作零售商戶亦由今年5月時的1.5萬間，增至超過2萬間。

Alipay Payment Service(HK)Limited行政總裁陳婉真表示，公司不但要拓展不同場景，更要於每一個場景做得更好，推動本港流動支付的發展，讓流動支付全面融入大眾的日常生活。

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