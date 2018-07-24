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上投摩根(香港)資深投資經理兼港股研究總監張啟廉指出，港股下半年機會及風險並存，但現水平入市的安全邊際已較高，看好內需、內銀及內險。

張啟廉指出，港股短期最差的情況相信已經出現，但暫亦難以出現大幅反彈。港股下半年有五大機會，包括港股現處超賣，歷史數據反映港股超賣後會有反彈；企業盈利持續改善，市場料今年恒指企業盈利增速達13%；港股預測市盈率低於十年平均及股息率與其他市場比較屬較高；市場對國內作出宏觀政策微調有所預期；以及新經濟股為市場帶來更多投資機會。

他特別看好消費、醫藥及教育。他稱，雖然該類板塊部分股份的估值較高，但未來2至3年盈利可見度較高，亦有機會受惠於減稅等政策。

至於內銀方面，主因估值較低及受惠於更寬鬆的財政政策。內險則由於表現較落後，以及新業務銷售近期有改善，加上去年同期基數較低，料可有不俗的數據。

然而，張啟廉亦提到包括中美貿易摩擦、內地及海外資金流出港股，及港股相對A股的估值優勢收窄，均是港股需面臨的風險。

A股方面，上投摩根(香港)投資總監張淑婉認為，A股在第三季表現會相對較好，業績因素將會主導市場走勢，估值便宜但業績未能支持的股份，未必能夠反彈。

她看好龍頭醫藥股，相信內地近日疫苗事件令板塊回調，製造出入市機會。

此外，內地債務問題惹投資者關注。上投摩根(香港)投資經理梁仲平指出，今、明兩年有大批內房債進入贖回期，不排除小型內房會出現違約，但相信內地不會因個別房企違約而放寬樓市調控，以免再次催生泡沫。