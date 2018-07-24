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上投摩根發表第三季內地市場投資策略報告，預期今年內地經濟增速前高後低，下半年經濟增速平穩略降，亦預期第三季很大機會降準和基建投資反彈。由於投資需求逐步轉弱、貿易摩擦對出口造成影響，以及消費景氣出現波動，貨幣政策和財政政策都存在一定調節空間。

香港市場方面，上投摩根(香港)資深投資經理兼港股研究總監張啓廉指出，下半年港股市場有不同風險點需要留意，首先中美貿易摩擦將會是一次持久戰，在美國中期選舉臨近前，美國政府態度將反覆，抑制市場風險偏好，對港股市場形成擾動。第二，自第二季以來，資管新規、信貸收緊導致南下資金階段性持續淨流出港股。另外，海外資金自6月起亦因美元走強及貿易戰憂慮等開始淨流出港股。最後，港股相對A股估值優勢收窄，AH股溢價亦有所下降。

不過，張啟廉認為，目前港股已處於超賣區域，企業盈利持續健康改善，今年港股市場盈利預計增速為13%。估值方面，港股估值在全球股市中仍具比較優勢，港股預測市盈率低於10年歷史均值，港股股息率亦居於全球主要股市前列。

A股市場方面，第二季經濟韌性較強，盈利增速仍維持高位，該行料第三季後會出現明顯分化，主板業績增速可能出現下降趨勢，中小創業板增速趨勢回升。上投摩根(香港)投資總監張淑婉表示，第三季流動性和風險偏好亦很大機會好轉，市場將迎來轉機，預計今年A股業績增速從去年的20%回落到10%至15%。