香港財經 時事脈搏

市建局董事會通過將馬頭圍道/春田街發展項目，改為首個「港人首次置業」先導項目。

財政司司長陳茂波表示，市建局在數年前購入有關項目時成本較低，若以市價六折出售，相信不需要虧蝕。

陳茂波說，當初政府投放100億元予市建局，目前市建局累積盈餘達300至400億元，財政狀況非常健康，若市建局日後在資助出售房屋扮演更積極角色，政府會作出政策支持。

此外，房委會亦已決定新一期居屋的轉售限制，陳茂波表示，期間聽到不少意見，當局會考慮公眾意見，包括應否容許居屋轉售私人巿場。