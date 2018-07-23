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今日 19:20 時事脈搏 香港財經

有線電視獲雅加達亞運會指定電視台

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有線電視公布，獲委任為「第18屆2018雅加達亞洲運動會」的香港區大會指定電視台，將於8月18日至9月2日期間，於有線電視、免費頻道奇妙電視，以及旗下的互聯網及流動平台直播。

香港有線新聞及體育執行董事趙應春表示，本屆有線亞運節目將繼續由旗下的體育平台專業製作，除了於有線電視播映包括開幕禮、閉幕禮、每日競賽及精華節目外，廣大觀眾更可首度透過免費頻道奇妙電視收看相關節目，屆時並將提供粵語專業評述。

趙應春續稱，有線電視16年來連續6屆播放及報道亞運盛況。

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