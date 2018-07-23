香港財經 港股直擊

由內地三大電訊商中移動(00941)、聯通(00762)及中電信(00728)合資持股的中國鐵塔(00778)在港上市，有投行預期鐵塔明年盈利或增長逾倍。

美銀美林預測中國鐵塔今年收入增長8.5%；明年則增長7.7%。今年盈利與去年持平，明年料增長超過一倍。

至於估值方面，美銀美林預測鐵塔估值約3040億至3760億元，相當於2018年預測EV/EBITDA(企業價值倍數)的9.2至10.6倍。

中金發表報告指，中國鐡塔的租賃比率穩健增長、資本支出和運營支出亦具效率，預計盈利能力將持續增長。該行又認為中國鐵塔今年的業績，將因為價格調整暫受影響，預期明年則會錄得正常增長。

中金預期，鐵塔今年收入將微增1%至693億元人民幣；淨利潤則跌6.7%至18億元人民幣。2019年收入則增長8.2%；淨利潤增長38.2%。該行預測鐵塔估值2180億至2790億元人民幣，相當於2018年預測EV/EBITDA約9倍至10.5倍。

中國鐵塔首季盈利錄得3.8億元人民幣，按年倒退21.49%，營業收入172.44億元人民幣，按年增長4.83%。去年盈利19.43億元人民幣，按年增長24.57倍；營業收入686.65億元人民幣，按年上升22.62%。該公司計劃每年派息比率不少於50%。

中國鐵塔今日展開路演，擬以每股1.26元至1.58元，發行431.148億股H股，集資543.25億至681.21億元。一手2000股，入場費3191.84元。

鐵塔引入10名基礎投資者，合共約14.235億美元(約111.03億港元)，其中，高瓴資本認購4億美元，OZ Funds認購3億美元，Darsana Master Fund LP.認購1.75億美元，阿里巴巴集團旗下淘寶中國認購1億美元，中石油集團及Invus Public Equities,L.P.各認購1億美元，工行、國機集團及上汽集團各認購5000萬美元等。

集團將於本周三起招股，預期8月8日上市。

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