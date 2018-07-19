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內地綜合房地產交易服務商、獲眾多內房龍頭入股的易居中國(02048)，掛牌前夕暗盤價偏軟。

耀才暗盤交易中心資料顯示，易居企業暗盤收報13.86元，較招股價14.38元，跌3.62%或0.52元，每手300股，不計手續費賬面蝕156元。

股份開發售部分認購不足，僅獲73%認購，佔招股股份總數7.3%，未獲認購股份重新分配至國際配售部分；至於國際配售部分獲適度超額認購。

易居明日主板掛牌。

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