訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:56 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】易居暗盤價穿底 每手蝕156元

內地綜合房地產交易服務商、獲眾多內房龍頭入股的易居中國(02048)，掛牌前夕暗盤價偏軟。

耀才暗盤交易中心資料顯示，易居企業暗盤收報13.86元，較招股價14.38元，跌3.62%或0.52元，每手300股，不計手續費賬面蝕156元。

股份開發售部分認購不足，僅獲73%認購，佔招股股份總數7.3%，未獲認購股份重新分配至國際配售部分；至於國際配售部分獲適度超額認購。

易居明日主板掛牌。

更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。