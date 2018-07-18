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今日 18:36 港股直擊 香港財經

【新股追蹤】兩新股明掛牌 齊魯高速暗盤靠穩

兩隻新股明日登場，其中在主板上市的山東高速公路營運商齊魯高速公路(01576)，暗盤價靠穩。

耀才暗盤交易中心資料顯示，齊魯高速(01576)暗盤收報2.54元，較招股價2.5元，升1.6%或0.04元。一手1000股，不計手續費賬面賺40元。

至於在創業板上市的蠟燭產品製造及銷售商凱富善集團(08512)，暗盤價收報0.45元，較招股價0.295元，升52.54%或0.155元。每手1萬股，不計手續費賺1550元。

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