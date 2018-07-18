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今日 15:25 香港財經

金管局網站周一起提供開放API

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金管局發布銀行業開放應用程式介面(API)框架，並宣布下周一(23日)開始在其網站提供開放API，方便公眾使用。

金管局於諮詢期間共收到41份意見書，分別來自銀行、科技及金融科技公司、業界組織、顧問公司、支付卡計劃營運機構，以及個人和其他團體。所有回應者均對金管局建立開放API框架的政策方向持正面態度。同時有意見尋求闡釋或提供框架中的更多細節，尤其是與第三方服務提供者合作的安排。

金管局表示，隨着開放API框架的正式發布，預期銀行分別於6個月內推出第一階段，及12至15個月內推出第二階段的開放API。在收到各銀行的部署計劃後，將公布這些計劃的摘要，供市場參考。

此外，金管局將會於未來12個月內，因應推行第一及第二階段開放API的進程和國際發展，再制定第三及第四階段開放API的實施時間，並在適當時間公布。

金管局將於本月23日(下周一)開始在其網站提供開放API，逐步開放網站上公布的所有金融數據和重要資訊。周一起將開放市民最常查閱的50組金融數據和資訊，例如港元滙率和利率、銀行體系和外滙基金的統計數據，以及新聞稿和收銀車日程表等。其餘80組資料將在2019年中前陸續開放。

金管局總裁陳德霖表示，銀行推出開放API的一小步，是金融創新的一大步，期望開放API框架能提供具體指引，促進銀行和第三方服務提供者之間合作，最終為客戶帶來創新、便利和穩妥的服務和新體驗。

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