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今日 12:27 香港財經 時事脈搏

羅致光:暫無輸入外勞時間表

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勞工及福利局局長羅致光重申，暫時未有輸入外勞時間表。

勞工處今日起一連兩日在旺角麥花臣場館，舉行安老及復康服務招聘博覽，提供超過1800個職位空缺。羅致光表示，希望今次博覽能夠紓緩業界人手短缺的問題，但若果招聘會成效未如理想，當局會探討如何協助機構聘請員工，包括是否輸入外勞，但暫時未有時間表。

被問到政府何時推出取消強積金對沖新方案，羅致光指出，政府一直有留心不同政黨及中小企對取消強積金對沖的意見，明白他們希望政府在取消對沖上，有更大協助，因此會認真探討。

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