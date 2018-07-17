香港財經

證監會公布，渣打證券(香港)前負責人許家興沒有履行其作為保薦人的職責，禁止他重投業界，為期3年，由本月6日起至2021年7月5日止。

許家興於2009年是負責監督執行某項上市申請的保薦人主要人員，而渣打是該上市申請的其中一名保薦人。

證監會發現，許家興沒有履行其作為保薦人主要人員及渣打負責人員的職責，原因是他沒有以適當的技能、小心審慎和勤勉盡責的態度處理該上市申請。

此外，他亦沒有確保維持適當的操守標準，確保渣打遵守恰當的程序；以及勤勉盡責地監督其下屬及渣打執行的保薦人工作。