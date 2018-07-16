香港財經

金融科技集團WeLab宣布，委任財經事務及庫務局前局長、現香港科技大學商學院兼任教授陳家強，擔任集團資深顧問。陳家強已於今年7月6日履新。

WeLab創辦人及行政總裁龍沛智表示，陳家強深入了解金融市場，對金融科技發展亦有洞見，董事局十分歡迎陳家強加盟，期望他能輔助集團繼續成長，同時亦為本地金融科技產業帶來改變，進一步推動香港普及金融。

陳家強稱，很高興加入香港本地創科先鋒WeLab，展望未來，期望與WeLab領導團隊緊密合作，推動集團再創高峰。