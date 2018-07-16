訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:17 香港財經

WeLab委陳家強任資深顧問

放大圖片

金融科技集團WeLab宣布，委任財經事務及庫務局前局長、現香港科技大學商學院兼任教授陳家強，擔任集團資深顧問。陳家強已於今年7月6日履新。

WeLab創辦人及行政總裁龍沛智表示，陳家強深入了解金融市場，對金融科技發展亦有洞見，董事局十分歡迎陳家強加盟，期望他能輔助集團繼續成長，同時亦為本地金融科技產業帶來改變，進一步推動香港普及金融。

陳家強稱，很高興加入香港本地創科先鋒WeLab，展望未來，期望與WeLab領導團隊緊密合作，推動集團再創高峰。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。