香港財經 時事脈搏

發展局局長黃偉綸發表網誌，指出機電署成立70年來，由初期只負責車輛管理維修及機電操作維修，發展成自負盈虧的營運基金部門，近年致力把創新科技的成果「落地」，加快科研成果商品化。

當中機電署去年年底推行計劃，以總部及相關設施為創新科技的試驗場，今年初成立創新辦公室，統籌與創科相關的工作，近日正試行一個網上創新科技協作平台(E&M InnoPortal)，進一步加強業界聯繫。

此平台一方面羅列各政府部門、公營機構、以及機電業界對科技發展相關的需求；另一方面亦邀請大學及初創企業等，提供與機電有關的創新科技，放上平台以作配對。署方會提供試用場地，並為試驗項目進行測試及驗證，從而推動創新科技的研發和應用。

協作平台自三月試行以來，大學及初創企業的反應甚佳，至今已收集超過60個創新科技解決方案，當中涉及的技術包括：人工智能及資料分析、能源效益及再生能源、能源儲存及傳輸、機械人應用等；另外亦收集了約60個大致可歸納為「智慧政府」、「智慧出行」及「智慧環境」的創新科技需求。現時已有超過10個成功配對的項目正在試驗階段。

他又舉例指，署方自主研發的「遙距監測系統」，為運輸署和路政署提供服務，以遙距監察組件，把設備故障信息即時通知相關人員，縮短故障時間。

另外，機電署亦應用「建築信息模擬─資產管理」(BIM-AM)系統，進行智能保養維修工作，以遙距查看所需維修設備的詳細資料，快速確定故障所在位置、機件構造、運行模式等，來簡化傳統工作流程，提升資產管理及事故處理效率，省卻不少檢查及維修時間。